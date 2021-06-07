أوامر ضبط بحق 9 مسؤولين عراقيين كبار لتورطهم في قضايا فساد

كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين، عن أن تحقيقاتها توصلت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام، بحق مسؤولين كبار في البلاد بتهم الفساد الإداري والمالي.



وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان صحفي اليوم إن "الإجراءات التحقيقيَّة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة، أفضت إلى استصدار تسعة أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلمانيٍّ سابقٍ ومستشار في رئاسة الجمهوريَّة وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق و مدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في محافظة نينوى".



ووفق الهيئة ، شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق.



وأوضحت الهيئة أن التهم الموجه إلى المسؤولين تتعلق بقضايا فساد بالمال العام.