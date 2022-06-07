نائب المستشار الألماني يطالب بكشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بكشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.



وقال الوزير، الذي يشغل منصب نائب المستشار أولاف شولتس اليوم الثلاثاء في رام الله عقب لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه ينتظر كشفا شاملا لملابسات الواقعة.



وقتلت صحفية قناة الجزيرة قبل أسابيع خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية. وأثار مقتلها وعنف الشرطة في جنازتها في القدس صدمة دولية.



وألقى المدعي العام الفلسطيني أكرم الخطيب باللائمة على إسرائيل يوم الخميس الماضي في قتل شيرين أبو عاقلة عمدا.



وقال أكرم الخطيب للصحفيين أن تحقيقا بشأن الرصاصة القاتلة كشف أن قناصا أطلقها باستخدام بندقية من طراز روجر، وأن الرصاصة جاءت من اتجاه الجنود الإسرائيليين.



وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إنه في الوقت الذي قدمت فيه إسرائيل تعازيها لمقتل أبو عاقلة، فإن جيش الإسرائيلي "يجري تحقيقا مستمرا في الأمر من أجل الكشف عن الحقيقة.



ووصف أشتية مقتل الصحفية بـ"المؤلم وغير المقبول". واتهم إسرائيل بسياسة الاغتيالات التي تستهدف المدنيين، مطالبا بتوفير حماية دولية للفلسطينيين.



وشكر أشتية ألمانيا على دعمها المالي للفلسطينيين، مضيفا أن المحادثات مع هابيك كانت مفصلة ومفتوحة.



ويجري هابيك حاليا زيارة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والمناطق الفلسطينية والأردن حتى بعد غد الخميس.



وتدور الجولة حول موضوع الطاقة وحماية المناخ بالإضافة إلى قضايا راهنة للعلاقات السياسية والاقتصادية.