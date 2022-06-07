بروتوكول بين التضامن وجامعة العريش لإنشاء وحدة تضامن الاجتماعي

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة العريش، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة العريش.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن هذا البروتوكول يعد استكمالاً لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الجامعات الحكومية والخاصة لإنشاء وحدات للتضامن داخل الجامعات، لاهتمام الوزارة بتقديم خدماتها وأنشطتها في جميع المحافظات مع التأكيد على أهمية المحافظات الحدودية.

وأوضحت أن وحدة التضامن بجامعة العريش هي الوحدة رقم 30 بالجامعات المصرية، وتهدف تلك الوحدات إلى إيجاد قنوات اتصال بين الوزارة والجامعة من أجل إحداث تكامل في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطن مصري يشارك في إحداث التنمية المستدامة؛ بهدف توفير كل الخدمات وتعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات ودعم معارفهم وخبراتهم ومشاركتهم في المشروعات القومية وفي العمل العام، حيث تهدف إلى احتواء الشباب ودمجهم في التنمية وفي المشروعات القومية الأمر الذي يعزز الشعور بالمواطنة وبالمسئولية المجتمعية نحو الاستثمار في بناء الوطن.

وأضافت القباج، أن الوزارة شرعت في إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية لتقدم من خلالها الخدمات المتكاملة المستحقة لطلاب الجامعات، كما تساهم أيضاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة الأهداف المتعلقة بمحوري العدالة وبناء الإنسان، كما أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومن جمعية الهلال الأحمر المصري وأيضا من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

وقال صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن هذا برتوكول يمثل تجسيدا لاهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، خاصة محافظة شمال سيناء وتحقيقًا لتوجهات وزارة التضامن للمشاركة في تحقيق رؤية الدولة لتنمية سيناء والاهتمام بالمواطن السيناوى حتى تصبح سيناء أرضا جاذبة للتعليم والاستثمار، حيت تساهم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العريش فى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان للطلاب ذوي الاعاقة، كما تعمل الوحدة على دعم التفوق من خلال إنشاء حاضنة للفائقين بكليات الجامعة ودعمهم بحافز مادي شهرى قدره ١٠٠٠ جنيه.