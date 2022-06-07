أوكرانيا تطالب إسرائيل بتزويدها بمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ

صرح سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفجين كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بلاده طلبت من إسرائيل مجددا تزويدها بمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ.

وقال في مؤتمر صحفي :"علينا أن ندافع عن مواطنينا، مثلما تدافع إسرائيل عن مواطنيها ضد حماس"، وفقا لما نقله عنه موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وشكا كورنيتشوك من أن 10% فقط من معدات الحماية التي تعهدت إسرائيل بتزويد أوكرانيا بها قد تم تسليمها بالفعل، ومن أن إسرائيل ترفض السماح للجنود الأوكرانيين الجرحى الذين يحتاجون لأطراف صناعية بدخول إسرائيل لتلقي العلاج.

وقال إن "إسرائيل لا تزال داخل منطقة الراحة الخاصة بها.. ولكن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستقف مع دول العالم العادلة والديمقراطية".

وكان الأوكرانيون طلبوا رسميا من الولايات المتحدة في ربيع العام الماضي نشر أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية والقبة الحديدية على أراضيهم.

وأفاد تقرير في فبراير بأن إسرائيل رفضت بيع منظومة "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، حتى لا يضعها ذلك في مواجهة مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ولا تسمح الاتفاقية ذات الصلة ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين على ذلك.