تقارير: ميسي اتخذ قراره بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي أعلن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية عقده خلال الموسم الحالي.

ووفقاً للصحفي "فابريزيو رومانو"، فإن ميسي لن يلعب في صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، حيث فشل النادي الكتالوني في ضم اللاعب الأرجنتيني، على الرغم من إجراء العديد من المحاولات.

وأشار صحفي الانتقالات الشهير، أن ميسي سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، وسيعلن اللاعب الأرجنتيني عن قراره خلال الساعات المقبلة.

وكان ميسي يمتلك العديد من العروض من ضمنها العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الدوري السعودي أو اللعب في الدوري الأمريكي، وحسم اللاعب الأرجنتيني المخضرم قراره بالذهاب إلى إنتر ميامي واللعب في الدوري الأمريكي، وعدم الذهاب إلى السعودية كما فعل العديد وأبرزهم كريستيانو رونالدو كريم بنزيما.