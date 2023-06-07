رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية دعم إيطاليا لبلادها في العديد من مجالات التعاون

أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية أهمية دعم إيطاليا لبلادها في عدد من مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية والتوجهات البديلة نحو الاقتصاد الأخضر وبرامج الانتقال الطاقي والربط الكهربائي ELMED بين البلدين، معربة عن تطلع بلادها لمزيد تعزيز هذه العلاقات لتشمل مجالات تعاون جديدة مع إيطاليا ومنوهة بدورها في خلق ديناميكية جديدة للتعاون ليشمل الشريك الأوروبي عموما.

جاء ذلك خلال لقاء بودن اليوم الثلاثاء مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تؤدي زيارة صداقة وعمل إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد.

وأعربت رئيسة الحكومة التونسية عن أملها في أن تكون الزيارة دفعا جديدا لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وفي إطار الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومجابهة التحديات المشتركة بين ضفتي المتوسط خاصة في مجالات مجابهة الانعكاسات السلبية للهجرة.

كما أكدت بودن أهمية توجه المؤسسات الإيطالية بتونس نحو توسيع أنشطتها واستثماراتها لتشمل مجالات واعدة ووجهات أخرى بقدرة تشغيلية هامة وبقيمة مضافة عالية على غرار قطاعات المحروقات والغاز والطاقات النظيفة ومواصلة إيطاليا لبرنامج التعاون مع تونس في إطار ما يعرف بـ "سلسلة القيم".

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية ترحيب بلادها بالمبادرة التي كان تقدّم بها الرئيس سعيّد لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية بقضايا الهجرة لمعالجة أسباب الهجرة، ووضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية المترتّبة عنها.

وأعربت ميلوني عن ارتياح بلادها لما بلغه مستوى التنسيق والتعاون مع تونس حول التحديات المطروحة من مستوى رفيع مبرزة حرص بلادها عن مرافقة تونس ودعم إمكانياتها وبرامجها الإصلاحية وتطوير أطر هذا التعاون من خلال تقديم حزمة جديدة من الاعتمادات لتونس سواء مع إيطاليا أو في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، مشيدة بدور تونس وأهمية موقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة نحو القارة الافريقية وجسرا هاما لتعزيز التعاون البيني وخدمة المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان التونسي والإيطالي ضرورة التنسيق المشترك والإعداد الجيد لتصورات ومقترحات عملية في إطار مقاربة شاملة تفضي إلى تبني حلول حقيقية لكبح جماح الهجرة بكل جوانبها وتعالج أسبابها ونتائجها معالجة عميقة ومدروسة تأخذ بعين الاعتبار لمصالح كل الأطراف.