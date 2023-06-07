جامعة الوادي الجديد تطلق سلسلة دورات تدريبية للرائدات الريفيات بمركزي الخارجة وباريس

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم سلسلة من الدورات التدريبية للرائدات الريفيات بمركزي الخارجة وباريس بالتنسيق مع قطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى محمود، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، إن الدورة التدريبية شارك فيها 76 من الرائدات الريفيات بمركزي الخارجة وباريس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا مكرم الله، أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، والدكتورة هند أشرف بقسم الاجتماع، والدكتور خلف العنتري بقسم المكتبات بكلية الآداب، والدكتور فتحي حسن المنتدب بقسم الاجتماع بكلية الآداب، وعبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد.

وأضاف أن المحاضرات تناولت التعريف بالعنف وأنواعه، ومظاهر العنف ضد المرأة وخاصة الزواج المبكر، وكذلك مخاطر الزواج المبكر القانونية والاجتماعية والصحية والآثار المترتبة علي التفكك الأسرى على الفرد والمجتمع، فضلاً عن توضيح أهمية دور الأم في تربية النشء والاهتمام بتعليم الفتيات بمخاطر الزواج المبكر، والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع، واستعراض الجهود التى تبذلها الجامعة في جميع المجالات للنهوض بالمجتمع.

وأكد أن المرأة شريك أساسي، وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة.