برلماني: لولا شبكة الطرق الجديدة لتحولت القاهرة إلى جراج كبير

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن الاستيراتيجة التي أعلنت عنها وزارة التخطيط عن عدم اقتراض الدولة إلا بشروط معينة، قد تكون منضبطة للغاية، وتتماشي مع طلبات المواطنين ولاسيما في الحوار الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءDMC"، عبر قناة "DMC"، أن أكثر دول العالم متقدمة هي أكثر الدول إستدانة،مؤكدا أنه خطة الدولة من خلال المشروعات الاستيراتيجة، منضبطة بشأن تحقيق عوائد جيدة لصالح الدولة والمواطن.

وأكد أهمية تهيئة بيئة الاستثمار في مصر من خلال المشروعات التي تم تدشينها، موضحًا أن تطوير الكهرباء في الدولة جذب الكثير من المسثمرين، بإلإضافة إلى تدشين شبكة طرق جديدة ولولا إقامتها لتحولت مصر إلى "جراج كبير".

وأشار إلى أن يتم إعادة ترتيب الأولويات، من حيث تحديد المشروعات التي تحقق عوائد للدولة ويشعر بها المواطن، خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا كلفت مصر كثيرًا بشأن قلة تردد السائحين على الدولة، وتضاعف أسعار الحبوب العالمية.