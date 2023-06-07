قال الفنان محمد فراج، إن مصر من أكثر دول العالم التي تحظى بتاريخ عسكري ضخم منذ قديم الأزل، مضيفا: «تاريخنا العسكري منذ أيام الفراعنة إلى اليوم مليء بكم عظيم من البطولات والمواقف والمواقع الحربية والغزوات والأبطال؛ لا يكفينا العام المقبل للحديث عنها».

وانتقد خلال لقاء لبرنامج «Its Show Time» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، تقصير القائمين على صناعة السينما والدراما على مدار 30 عامًا، في تسليط الضوء على هذا الإرث التاريخي الهام، قائلا: «مينفعش يكون عندنا هذا الكم من البطولات والأبطال والمواقف البطولية، ويكون عندنا 30 سنة فراغ بين فيلم الطريق إلى إيلات وفيلم الممر»، واصفا هذا التجاهل بقوله: «عبث.. وحرام».

وتابع: «آخر عمل له علاقة ببطولات القوات المسلحة؛ كان الطريق إلى إيلات إنتاج 1989 على مدار 30 سنة اتعمل فيهم حاجات كثير دراما وسينما إلا هذا الجزء معملناش حاجة».

ونوه إلى امتلاك مصر جميع عناصر الصناعة والأدوات اللازمة من مخرجين وممثلين ومؤلفين؛ لإعادة إنتاج الأعمال الحربية مرة أخرى، معقبا: «في الخارج كل سنتين بيعرضوا فيلم يحصل على 18 جائزة أوسكار، لكن مؤخرا الحمد لله الدولة وشركات الإنتاج والمخرجين والمؤلفين؛ تكاتفنا جميعًا علشان نقدم فيلم الممر».

وبشأن التناقض بين اختيار أداء دور الإرهابي والضابط في مسلسل الاختيار بجزئية، قال: «كان تحدي ومسار اهتمامي، لأن دائما بكون حريص في اختياراتي للأدوار؛ بأنها تكون نابعة من تحدياتي الداخلية وأهدافي وهموم وأوجاع جيلي، عندي شخصيات كثير في دماغي نفسي أقدمها».