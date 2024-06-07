الجيش الأمريكي يعلن تدمير 8 طائرات دون طيار وزوارق مفخخة للحوثيين

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الخميس، تدمير 8 طائرات بدون طيار وصاروخا مضادا للسفن أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثمانية أنظمة جوية غير مأهولة تابعة للحوثيين تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين للحوثيين في البحر الأحمر. وبشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر".

وذكرت القيادة الأمريكية أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا "صاروخا بالستيا مضادا للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر"، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأمس الخميس، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غربي المخا باليمن.

على نحو منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من سفينة على بعد 27 ميلا بحريا جنوبي المخا، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، وأن جميع أفراد الطاقم بخير وتتجه السفينة إلى الميناء التالي.

ولم يتضح ما إذا كانت تقارير أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية تتحدث عن الواقعة ذاتها.

وذكرت أمبري، في مذكرة، أن مواصفات السفينة تتطابق مع الفئة التي تستهدفها جماعة الحوثي التي تشن هجمات على سفن قبالة سواحل اليمن منذ عدة أشهر.