إعلام إسرائيلي: رصيف المساعدات العائم قبالة غزة يستأنف عملياته اليوم

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرصيف العائم المؤقت الذي شيدته الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة، يستأنف عملياته بعد ظهر الجمعة، بعدما تضرر بسبب سوء الأحوال الجوية الشهر الماضي.

وعمل الرصيف لمدة أسبوعين فقط قبل أن يتم سحبه مرة أخرى إلى ميناء أسدود الإسرائيلي لإجراء الإصلاحات.

وكان مسئول قبرصي، قبل صرح قبل أسبوع، بأنه يجري تخزين المساعدات في سفن حتى يتم إصلاح الرصيف، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربي»، في خبر عاجل لها.

والأسبوع الماضي، علق الجيش الأمريكي تسليم المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بعد أن تعرض الميناء العائم المؤقت قبالة ساحل غزة لأضرار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مسئول في الأمم المتحدة وآخر أمريكي وثالث إسرائيلي لشبكة «إن بي سي» الإخبارية، إن الأضرار لحقت بجسر متصل بالشاطئ في غزة.

وقالت القيادة المركزية إنه «خلال عطلة نهاية الأسبوع، انفصلت 4 زوارق عسكرية أميركية صغيرة كانت تشارك في نقل المساعدات عن مراسيها بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأضافت: «جرفت الأمواج اثنين منهما إلى ساحل جنوب إسرائيل قرب مدينة أسدود، بينما جرفت الأمواج الآخرتين إلى شاطئ غزة».

ويتم نقل المساعدات إلى الجسر بواسطة قوارب صغيرة، بعد تفريغها في البداية على الرصيف العائم.

ويعد الضرر أحدث انتكاسة للرصيف العائم، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة خلال خطاب حالة الاتحاد في مارس الماضي وبدأ تشغيله قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط، علما أن تكلفة إنشائه تجاوزت 300 مليون دولار.