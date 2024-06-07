الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه إلى مصر وإسرائيل وقطر والأردن الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيو الجاري.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، إن الوزير بلينكن سيناقش مع الشركاء ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن. وسوف يؤكد على أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة، والذي يكاد يكون مطابقًا للاقتراح الذي أيدته حماس الشهر الماضي".

وأضاف البيان "سيناقش بلينكن كيف سيعود اقتراح وقف إطلاق النار بالنفع على الإسرائيليين والفلسطينيين. وسوف يؤكد على أن ذلك من شأنه أن يخفف المعاناة في غزة، ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية، ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.".

وتابع "من شأن الاقتراح أن يفتح المجال أمام إمكانية تحقيق الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل – حتى تتمكن الأسر الإسرائيلية واللبنانية النازحة من العودة إلى ديارها – ويهيئ الظروف لمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب، وتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. "

وتابع البيان "سيواصل الوزير بلينكن أيضًا التأكيد على ضرورة منع تصعيد النزاع بشكل أكبر".



وفي الأردن، سيحضر الوزير مؤتمرا حول الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة، يشارك في استضافته الأردن ومصر والأمم المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي مقترحا من ثلاث مراحل يشمل وقف اطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في القطاع مقابل سجناء فلسطينيين في إسرائيل وإدخال مساعدات للقطاع وإعماره.