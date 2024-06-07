مصطفى قمر ومنى زكي وإيمي سمير غانم فى حفل زفاف جميلة عوض (صور)

احتفلت الفنانة الشابة جميلة عوض، حفيدة النجم الراحل محمد عوض، وابنة المخرج عادل عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ في القلعة، وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على الحضور وتقديم التهنئة.

وكان من بين الحضور الهضبة عمرو دياب، والنجم أحمد عز، وكل من النجمات منى زكى، ونيللى كريم، ومنة شلبى، والمنتج أحمد السبكى وحرمه، وإيمى سمير غانم، ونجلاء بدر، وشيرين.

كما حضر كل من النجوم أحمد حلمى، ومصطفى قمر، وحسن الرداد، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، والسيناريست والكاتب أيمن سلامة، والمنتج أحمد أيوب.