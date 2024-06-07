أونروا: استشهاد 470 نازحا خلال 370 غارة إسرائيلية على مدارس الإيواء

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الجيش الإسرائيلي دمر 179 منشأة تابعة للوكالة تدميرا كاملا أو جزئيًا، موضحا أن منشآت الوكالة تعرضت لـ370 هجمة من الجو والبر والبحر؛ أسفرت عن استشهاد 192 موظفا وأكثر من 470 من النازحين بمدارس الإيواء.

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى أن مدرسة النصيرات التي استهدفتها القوات الإسرائيلية فجر الخميس، كانت تؤوي 6000 نازح، لافتا أن الوكالة ترسل إحداثيات منشآتها مرتين يوميا إلى الجيش الإسرائيلي صباحا ومساءً.

وأدان «أبو حسنة» مزاعم إسرائيل باستهداف شخص معين داخل المدرسة، مؤكدًا أن ذلك لا يبرر قتل عشرات الأطفال والنساء، مطالبا بتحقيق عاجل وسريع لمعرفة سبب استهداف منشآت «أونروا» التي ترفع أعلام الأمم المتحدة ومحمية وفقا للقانون الدولي.

وأضاف أن ما حدث في مدرسة النصيرات يكرر نفسه، موضحا أنه لم يمر أسبوع على استهداف مخيمات النازحين في رفح، الذي أسفر عن 50 شهيدًا وعشرات الجرحى تحت نفس الذريعة الاسرائيلية وهي محاولة استهداف أحد الأشخاص من حماس.