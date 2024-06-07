المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة

قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة بصدد اجتماعها خلال الساعات المقبلة لاتخاذ إجراءات حيال وفاة العازف محمد علي نصر، الذي وافته المنية أثناء مساعدته لسيدة وطفليها للخروج من مصعد علق بين طابقين؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالإسكندرية.

ووصف خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، الراحل محمد بـ «القدوة» و«المثال» الذي يجب على الجميع التعلم منه، قائلا: «محمد مثال وقدوة لازم الناس كلها تعرف قدم إيه، وتتعلم كيف تفدي وتخاف على روح إنسان، وتضحى بحياتها مقابل إنقاذ حياة الآخرين».

وأضاف أن مجلس النقابة «لم ينم» منذ علمه بتفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن النقيب مصطفى كامل في حالة نفسية يرثى لها، معقبا: «الموضوع ليس مجرد حادث وفاة، محمد أعطى درسا في الأخلاق والرجولة، شخص يستمتع بإنقاذ أرواح الناس بدلا أن يفدي نفسه فدى غيره».

وتابع حديثه في نوبة من البكاء: «إيه كمية التربية والأخلاق دي؟ المجلس كله بيحب على دماغ الأب والأم اللي عرفوا يربوا صح وقدروا يربوا موسيقى فنان عنده إحساس عارف يعني إيه روح، فضل غيره على نفسه، هذه الواقعة لن تمر بسهولة، المجلس كله سيأخذ اجراءاته تجاه هذا الموقف البطولي الذي لم ولن يتكرر، والنقابة تواسي الأسرة وتقدم لها خالص العزاء ونؤكد أن النقابة معهم قلبا وقالبا».

وتوفي محمد في الإسكندرية أول أمس الأربعاء، بعد انقطاع التيار الكهربائي، أثناء استخدم المصعد للوصول إلى شقته في الطابق الـ19، حيث يعمل المصعد في حالات انقطاع الكهرباء بمولد خارجي.

وعندما توقف المولد فجأة، علق المصعد بين الطابقين العاشر والتاسع، وكان بداخله محمد وسيدة وطفلاها، حاول محمد إجراء اتصالات لطلب المساعدة، ولكن بعد طول انتظار، قرر أن يحاول إخراج الأطفال ووالدتهم من المصعد من فتحة في الأسفل ونجح في الأمر، ولكن أثناء محاولة خروجه من ذات الفتحة، فلتت قدمه وسقط في بئر المصعد.