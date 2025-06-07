 الصين: تقدم كبير في مباحثات السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين: تقدم كبير في مباحثات السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 12:32 م

قالت وزارة التجارة في الصين إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حد أدنى لأسعار السيارات الكهربائية المصنعة بالبلاد " دخلت المراحل الأخيرة" رغم أنه مازال هناك حاجة للمزيد من العمل للتوصل لاتفاق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجانبين يسعيان إلى التوصل لاتفاق، عقب فرض الاتحاد الأوروبي رسوما صارمة على واردات السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي، بدعوى أن الحوافز الحكومية تمنح السيارات الكهربائية الصينية ميزة غير عادلة.

وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن المفاوضات "أحرزت تقدما كبيرا صوب التوصل لقرار سليم"، حيث التقى وزير التجارة الصيني وانج وينتاو بالمفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في فرنسا مطلع هذا الشهر.


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