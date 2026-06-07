 استشهاد صياد فلسطيني بنيران إسرائيلية في وسط قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد صياد فلسطيني بنيران إسرائيلية في وسط قطاع غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الأحد 7 يونيو 2026 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2026 - 10:05 ص

استشهد صياد فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، جراء استهدافه وسط قطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر محلية  قولها إن "الصياد محمد موسى أبو جياب استشهد خلال عمله في البحر قبالة دير البلح".

وأفادت المصادر، بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل دخانية وإنارة ومدفعية، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، لافتة إلى أن "مدفعية الاحتلال  قصفت شمالي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشار المركز إلى "استشهاد 10 مواطنين امس السبت في غارات الاحتلال على قطاع غزة".

 


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