أرمينيا تجري انتخابات عامة محورية وسط توترات مع موسكو

تجري انتخابات برلمانية في أرمينيا، اليوم الأحد، تحظى بمتابعة واسعة، حيث يأمل رئيس الوزراء نيكول باشينيان في تأمين فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات وسط توترات مع روسيا.

ويحق لنحو 2.5 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الجمهورية الواقعة بجنوب القوقاز، التي وسعت علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار استياء موسكو بشكل كبير.

وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية في العلاقات المستقبلية مع الخصم القديم أذربيجان وراعيتها تركيا، فضلا عن موقف أرمينيا من الصراع بين روسيا والغرب.

وفي عام 2023، عانت يريفان من هزيمة مؤلمة في النزاع حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، واضطر أكثر من 100 ألف من العرقية الأرمينية إلى الفرار في أعقاب الغزو العنيف لأذربيجان للمنطقة، في حين اتهمت المعارضة باشينيان بخيانة المصلحة الوطنية.

وثمة نقطة خلاف أخرى تتمثل في التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما كرسه رئيس الوزراء في القانون عام 2025، مما وضع يريفان في مسار تصادمي مع موسكو.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت التهديدات الصادرة من الكرملين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية، مثل حظر استيراد الزهور والمواد الغذائية الأرمينية، ستساعد المعارضة الموالية لروسيا في البلاد أم ستعيقها.

وقد تلقى باشينيان دعما من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قام وزير الخارجية ماركو روبيو بزيارة يريفان لتوقيع اتفاقية تعاون ثنائي.