مالطا ترفض استقبال سفينة ألمانية خيرية لإنقاذ المهاجرين

أعلنت القوات المسلحة في مالطا اليوم الأحد أن السلطات المالطية منعت سفينة خيرية ألمانية على متنها 65 مهاجرا من الرسو على ساحل الجزيرة.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس لديهم تصريح لدخول المياه الإقليمية المالطية".

وتحمل السفينة التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "Sea-Eye" مهاجرين غرق قاربهم وتم إنقاذهم قبالة ليبيا يوم الجمعة.

وحاولت السفينة "آلان كوردي"، التي تحمل اسم طفل لاجئ سوري 3 أعوام غرق قبالة ساحل تركيا في سبتمبر 2015، الرسو على ساحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لكن تم منعها من ذلك من جانب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني.

وقالت منظمة "Sea-Eye" غير الحكومية: "لقد جاءت (شرطة الجرائم المالية الإيطالية) جارديا دي فاينانزا شخصيا لتوصيل مرسوم سالفيني: الميناء مغلق".

وفي تغريدة، قالت Sea-Eye: "في المساء ، حولت آلان كوردي مسارها نحو مالطا. لا يمكننا الانتظار حتى تسود حالة الطوارئ. والآن يجب إثبات ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تقف إلى جانب موقف إيطاليا. حياة البشر ليست ورقة مساومة".

وقال الجيش المالطي إن السفينة لم تطلب بعد إمدادات الطوارئ.

وصرحت كارلوتا فيبل المتحدثة باسم Sea-Eye لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لا توجد حالات طوارئ طبية، لكن الناس في حالة بدنية ضعيفة.

وقال فيبل: "نحن على يقين من أن مالطا ستوفر لنا ميناء آمنا بمجرد أن تعرض ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى استقبال الأشخاص. نتوقع ألا تُترك مالطا وحدها في هذا".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من تحدى سفينة "أليكس" التي تحمل العلم الإيطالي وتتبع منظمة "ميديتيرانيا" غير الحكومية أوامر سالفيني وإنقاذها 41 مهاجرا غرق قاربهم ونقلهم إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا.