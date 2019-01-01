محافظ البحيرة: سحب رخصة أي سائق غير ملتزم بالتعريفة وشطبه من المواقف

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، إنه يتابع سير الأعمال داخل المواقف بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى كل الأسواق والمخابز ومدى تحقيق الالتزام والانضباط واستقرار الأوضاع بها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب في أسعار السلع خاصة أسطوانات الغاز، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بأقوات المواطنين واستغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين على أرقام (0453356575 - 0453354128 - 0453356556 - 0453342174 - 0453349872).

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال المتابعة الدقيقة لجميع مواقف السيارت بنطاق المحافظة وتوابعها وكذا محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بعد تطبيق الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.

وأكد المحافظ أنه حتى الآن لم تظهر أي معوقات بالمواقف تجاه تنفيذ التعريفة الجديدة، وأن جميع المواقف منتظمة على جميع الخطوط، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي خروقات أو استغلال للتعامل معها فوراً طبقاً للقانون، لافتا إلى استمرار المتابعة الميدانية لرؤساء ونواب المدن ومسؤولي المواقف والإدارات المرورية والتموينية ومباحث التموين وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة.

وأشار إلى تشديد الرقابة على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط سير السيارات خارج وداخل المدينة، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين، لافتا إلى أنه سيتم سحب رخصة أي سائق غير ملتزم بالتعريفة ويقوم بتحميل ركاب زيادة عن العدد وشطبه من المواقف.