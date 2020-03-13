الحكومة الفلسطينية تعلن تمديد إغلاق الضفة الغربية لمدة 5 أيام لمواجهة كورونا

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قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، بأن قرار إغلاق الضفة الغربية المتخذ منذ يوم الجمعة الماضية سيتم تمديده لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد.

وذكر ملحم أنه سيسمح خلال فترة الإغلاق بفتح محلات السوبرماركت، والمخابز، والصيدليات، فيما تعمل البنوك وفق إجراءات الطوارئ، ويتم نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات وفق شروط السلامة المشددة.

وأعلن المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ المحلية في جميع محافظات الوطن لحماية المواطنين والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الصحية، مع منه إقامة الأعراس أو بيوت العزاء، أو أية احتفالات عامة.

وكان ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء إلى 22 حالة فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات خمسة آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، عن تسجيل وفاة لمريض في السبعينيات من عمره من الخليل في جنوب الضفة الغربية ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى ٢٢ حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 278 في محافظة الخليل، فيما بين الإصابات 23 حالة في غرف العناية المكثفة.

وبحسب الوزارة بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 5070 حالة من بينهم 668 حالة تعافي.