الري: الجانب الإثيوبي مازال متعنتا في مفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الجانب الإثيوبي مازال متعنتًا في مفاوضات سد النهضة، بالرغم من مرونة مصر وتقديمها أكثر من وجهة نظر خلال المفاوضات.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مصر تعهدت بصياغة وجهة النظر في شكل وثيقة تضمن توليد إثيوبيا الكهرباء بنسبة 85% من احتياجاتها، خلال أقصى فترات الجفاف.

وذكر أن الخلافات في المفاوضات حول نقطتين فنيتين أساسيتين، وهي كيفية التعامل مع فترة الجفاف أثناء الملء والتشغيل لسد النهضة، وحال حدوث جفاف طبيعي إضافة إلى الجفاف الصناعي الذي سيسببه السد، قائلًا إن حسم هذه النقاط سيحل 95% من المشاكل.

وأوضح متحدث الري، أن الجانب الإثيوبي يتمسك بنفس الرد على هذه النقطة وهو أنهم غير ملتزمين تجاه أي ضمانات أو حماية مصر من الجفاف، قائلا إن الاجتماعات التي دارت خلال الخمسة أيام الماضية، عملت على تقريب وجهات النظر.