سفير بكين ينعي الفريق العصار: الفقيد قدم مساهمات بارزة لتعزيز الصداقة والتعاون بين الصين ومصر

نعى سفير الصين في مصر، لياو لي تشانج، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر الأمس بعد صراع مع المرض.



وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «‏ننعي ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، ونتقدم بخالص العزاء لأسرته».



وأضاف: «‏كنتُ أتشرف بمقابلة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مرات عديدة»، متابعًا: «الفقيد كان يقدم مساهمات بارزة لتعزيز الصداقة والتعاون بين الصين ومصر خلال مشوار حياته».



وتوفي عصر الأمس الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.