السجن من 3 إلى 6 أعوام لتاجر ومقاول لاتهامهما بالاتجار في الهيروين بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الثلاثاء، "أ.س.ص"، 81 عامًا، مقاول معمار، بالسجن 6 أعوام، و"ع.ع.م"، 47 عامًا، تاجر أحذية، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 33820 لسنة 2019 جنايات الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة؛ يفيد بالقبض على شخصين، وبحوزتهما، كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

كشفت تحريات المباحث، عن إتجار المتهمان في المواد المخدرة، خاصة الهيروين، وبتقنين الإجراءات، وتفتيشهما، عُثر بحوزة المتهم الأول على 2 أسطوانة لمخدر الهيروين، تزن 500 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني، عثر بحوزته على لفافة لمخدر الهيروين.

وبإلقاء القبض على المقضي بحقهما، تم عرضهما على النيابة العامة، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر، عادل عزت.