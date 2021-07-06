بايدن يدرس رد فعل أمريكا تجاه تهديد برامج الفدية الإلكترونية

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إمكانية الرد على سلسلة من هجمات برامج الفدية ضد الكيانات الأمريكية التي يُعتقد أن قراصنة بيانات إلكترونية مرتبطين بروسيا ارتكبوها، وهو مصدر قلق متزايد لإدارته.



ويحجب القراصنة إمكانية الوصول إلى البيانات ويطلبون فدية لإعادتها.



وجمع بايدن أعضاء فريقه للأمن القومي صباحا لتطوير استراتيجية ضد الهجمات، بحسب المتحدثة باسم للبيت الأبيض جين ساكي، وفقا لما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



ولم توضح ساكي ما إذا كانت الإدارة قد نسبت الهجمات إلى الحكومة الروسية أو أطراف إجرامية، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قررت الرد.



وقالت ساكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال سفر بايدن إلى إلينوي، إن ما ناقشوه كان حقيقة أن الرئيس يحتفظ بالحق في الرد ضد أي شبكات برامج الفدية والأطراف التي تؤويها.



وقالت ساكي إن كبار مسؤولي الأمن القومي قد تواصلوا مع الحكومة الروسية بشأن الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية، كما أجرت الدولتان محادثات على مستوى الخبراء بشأن هذه القضية.