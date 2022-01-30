بولندا وليتوانيا تشددان على الاستعداد الدفاعي في ممر كالينينجراد

شدد رئيسا بولندا وليتوانيا على استعداد بلديهما الدفاعي في المنطقة الحدودية المحاذية لجيب كالينينجراد الروسي الذي يقع بين الدولتين عضوتي الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الخميس إن العديد من الأشخاص اليوم قد يسألون عما إذا كانت المنطقة، التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي (ناتو) اسم ممر سوالكي، آمنة. وجاء حديثه عقب زيارة القطاع متعدد الجنسيات شمال شرقي بولندا التابع لحلف الناتو في قرية سيبليسكه.

وذكر دودا إنه(الممر) آمن، وهذا بسبب ما يمكنكم ملاحظته هنا اليوم، حيث يؤدي جنود بولندا وليتوانيا و حلف الناتو الخدمة اليومية بهدوء ولكن مع التحلى باليقظة التامة.

وأضاف أن عدد الجنود المتمركزين في المنطقة، في ظل تعزيز الجناح الشرقي للناتو المخطط له، سيزيد من 40 ألف حاليا إلى 300 ألف.

ويطلق الناتو على الممر الواقع في الأراضي البولندية والليتوانية بين بيلاروس وكالينينجراد اسم ممر سوالكي. وإذا استولت روسيا على الممر قد تفصل دول البلطيق عن دول الناتو الأخرى.

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