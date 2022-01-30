ارتفاع معدل التضخم في المكسيك إلى أعلى مستوياته منذ 21 عاما

ارتفاع معدل التضخم في المكسيك خلال يونيو الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2001، بعد قرار البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.



وأعلن مكتب الإحصاء المكسيكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 99ر7% سنويا، وهو ما جاء متفقا تقريبا مع متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وهو 98ر7%.



وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 84ر0% وهو ما جاء متفقا أيضا مع متوسط توقعات المحللين.



في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء 49ر7% سنويا وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين وكانت 54ر7%، ليستمر ارتفاع الأسعار رغم زيادة أسعار الفائدة ثماني مرات على التوالي بزيادة إجمالية قدرها 375 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي.



ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 3% سنويا زائد او ناقص نقطة مئوية.