توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدقي

توافد طلاب الثانوية العامة إلى مدرسة الأورمان الثانوية بالدقي، اليوم في الثامنة صباحا؛ لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والمقرر انطلاقها من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.

وحرص أولياء الأمور على الحضور مع ذويهم لتحفيزهم ودعمهم وكسر حاجز الخوف والرهبة من الامتحان، علاوة على تفتيش القائمين على سير العملية التعليمية للطلبة والطالبات بحثا عن الهواتف المحمولة لمنع الغش داخل اللجان.

وكثفت أجهزة الشرطة مجهوداتها وناشدت الأهالى بمغادرة محيط المدرسة والتوجه إلى المنزل لحين الانتهاء من موعيد اللجان المحددة، وخروج الطلبة والطالبات لهم، والاطمئنان عليهم فور خروجهم من أبواب المدرسة.