ضبط مأكولات بحرية منتهية الصلاحية بأحد المطاعم في مدينة دهب

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، والمخابز بمدينة دهب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تشديد الرقابة على المحلات العامة والأسواق والمطاعم بالمدن السياحية.

وترأس الحملة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، واللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، وعبد الراضي محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء.



وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا، بينهم محضر ضبط 28 كيس جمبري منتهية الصلاحية، وزن الكيس 1.2 كيلو جرام بإجمالي 33.6 كيلو جرام، و16 طبق استاكوزا مجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات انتاج أو صلاحية بإجمالي 11.2 كيلو جرام.



وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و14 محضرًا عدم حمل شهادات صحية للعامليين بالأغذية، ومحضر بيع بأزيد من السعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.



وأكد على استمرار الحملات التموينية على مستوى كافة مدن المحافظة بشكل عام، والمدن السياحية بشكل خاص.