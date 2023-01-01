كشف محمود حسن «تريزيجيه» مهاجم فريق طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، موقفه من العودة إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: «أنا سعيد باللعب في طرابزون سبور التركي، وعقدي مازال ساري مع الفريق وسأكون معهم في الموسم القادم».

وأضاف: «لا أفكر في العودة إلى مصر حاليًا، ولن العب في مصر غير للنادي الأهلي، الذي لعب في الأهلي لن يلعب في نادي اخر في مصر غيره، وأنا في الخارج أحمل اسم النادي.».

وتابع تريزيجيه: «شاهدت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، وكسرت اللابتوب الخاص بي أثناء احتفالي بهدف أفشة، ودائما أتابع مباريات الأهلي في البطولات المختلفة».

وواصل: «اسم الأهلي كبير جدا ومسمع في أوروبا، وكنت فخور أمام زملائي في أستون فيلا عندما حقق الأهلي برونزية مونديال الأندية».

وأتم: «شاهدت مباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا 2023، في معسكر المنتخب الوطني برافقة صلاح، وهو كان سعيدًا بفوز الفريق الأحمر باللقب الإفريقي».