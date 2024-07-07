ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره كجزء من عملية السلام

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام في الشرق الأوسط هو "حق لا يمكن إنكاره".

وتحدث ستارمر مع عباس اليوم الأحد حول "المعاناة المستمرة والخسائر المروعة في الأرواح" في غزة.

وكان ستارمر قد تحدث أيضا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس خلال هجمات 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت متحدثة باسم ستارمر إن "رئيس الوزراء أبدى سعادته لتمكنه من التحدث إلى الرئيس عباس في وقت مبكر جدا من فترة ولايته، نظرا للقضايا الملحة في المنطقة، والمعاناة المستمرة، والخسائر المروعة في الأرواح في غزة."

وأضافت المتحدثة أن "رئيس الوزراء أطلع الرئيس عباس على أولوياته العاجلة، ومنها ضمان وقف لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة وتسريع المساعدات الإنسانية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية."

وتابعت أن " رئيس الوزراء، خلال مناقشة أهمية الإصلاح وضمان الشرعية الدولية لفلسطين، أوضح أن سياسته الطويلة الأمد بشأن اقراره بالمساهمة في عملية سلام لم تتغير، وأن هذا هو حق الفلسطينيين الذي لايمكن إنكاره".

في مكالمته مع نتنياهو، أكد ستارمر مجددا "تعازيه للخسائر المأساوية في الأرواح في أعقاب هجمات أكتوبر" ثم أوضح "الحاجة الواضحة والعاجلة للتوصل لوقف لإطلاق النار، وعودة الرهائن وزيادة فورية في حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى المدنيين" في غزة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه من المهم "ضمان توفر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، ومنها ضمان أن تتوفر للسلطة الفلسطينية الوسائل المالية للعمل بفعالية."

وقال ستارمر أيضا إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني، "مقلق للغاية" ومن "المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر".