قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يجري حاليا إعداد قوائم الشباب المحبوسين تضامنا مع فلسطين، مشيرا إلى أنه سيتم إرسالها إلى السلطات القضائية المختصة للنظر فيها.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة CBC مساء السبت، أن قضية الحبس الاحتياطي تمثل موضوع هام في الوسط الحقوقي، مشيرا إلى أنها ستكون من بين القضايا التي سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني بما يتناسب مع أهميتها وخصوصيتها ووفقا لآليات الحوار الوطني المعتادة.

وأشار إلى تلقيه توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي واللجان المشابهة.

وأعرب عن تفاؤله بحدوث انفراجة في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قائلا: «تم تكليفي من الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف التواصل مع لجنة العفو الرئاسي وكل اللجان المشابهة، بحيث أن حالة الانفراجة التي حدثت في المجتمع المصري تتسع وأجواء الارتياح تسود، نأمل خيرًا وإن شاء سنجد خطوات إيجابية سريعة في الأسابيع القليلة المقبلة».