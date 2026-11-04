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أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا عاجلًا يسمح للناخبين من السكان الأصليين بارتداء الملابس التي تحمل رسائل تشجع مشاركتهم السياسية داخل مراكز الاقتراع في مقاطعة تشارلز ميكس بولاية ساوث داكوتا، بعد دعوى رفعها مواطن حُرم من التصويت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بسبب قميص يرتديه.

وبحسب صندوق حقوق الأمريكيين الأصليين «NARF»، صدر الحكم، الثلاثاء، لصالح لوني بروفوست، المنتمي إلى قبيلة يانكتون سيوكس، بعدما طعن على قرار سابق بحرمانه من الحصول على بطاقة اقتراع بسبب ارتدائه قميصًا يحمل عبارة «السكان الأصليون يصوتون».

- الخلاف حول الدعاية داخل مراكز الاقتراع

وتعود القضية إلى الانتخابات الأمريكية لعام 2024، عندما اعتبر مسئولو الانتخابات في المقاطعة أن القميص الذي يرتديه بروفوست يخالف القوانين المحلية التي تمنع الدعاية الانتخابية داخل مراكز التصويت.

ورفض بروفوست خلع القميص أو تغطيته، ما أدى إلى حرمانه من الحصول على بطاقة اقتراع.

ووفق الدعوى القضائية، تعرض ما بين 5 و20 ناخبًا آخر من السكان الأصليين لمطالبات مماثلة بتغطية ملابس تحمل رسائل تشجع المشاركة السياسية.

- المحكمة: التشجيع على التصويت يتمتع بحماية دستورية

وقضت القاضية الفيدرالية كارين شراير بأن بروفوست يمتلك أساسًا قانونيًا قويًا للطعن على القيود المفروضة عليه، معتبرة أن منع ارتداء الملابس التي تحمل رسائل غير حزبية يمكن أن ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير.

وأصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا مؤقتًا يلزم مسئولي الانتخابات بالسماح للناخبين بارتداء الملابس التي تحمل عبارات تشجع مشاركة السكان الأصليين، طالما خلت من الدعاية لصالح حزب أو مرشح أو مقترح انتخابي محدد.

كما ألزمت مسئول الانتخابات بالمقاطعة بإبلاغ جميع العاملين في مراكز الاقتراع بمضمون الحكم، ضمانًا لتنفيذه خلال التصويت.

- الناخب يدلي بصوته بعد عامين من الواقعة

وبعد صدور الحكم، تمكن بروفوست من الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي وهو يرتدي القميص نفسه.

وأكد صندوق حقوق الأمريكيين الأصليين، الذي شارك في تمثيله قانونيًا، أن القضية تتعلق بحماية حق المواطنين في المشاركة السياسية والتعبير عن هويتهم، مشيرًا إلى استمرار المطالبة بحماية قانونية دائمة لحقوق الناخبين في المقاطعة.

ويأتي الحكم بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية التي تشهد مشاركة الناخبين في مختلف الولايات لاختيار أعضاء الكونجرس وعدد من المسئولين المحليين.