ترامب ينأى بنفسه عن خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى النأي بنفسه عن احتمال تعرض الجمهوريين لهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، قائلا إنه لم يكن شخصيا مدرجا على بطاقات الاقتراع.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "لم أكن مدرجا على بطاقة الاقتراع، ولو كنت كذلك، لفزنا بفارق ساحق".

وخلال الحملة الانتخابية، حث ترامب الناخبين مرارا على تخيل أنه يخوض الانتخابات بنفسه. ورغم تدني معدلات تأييده، كان يأمل أن يكون لمشاركته تأثير إيجابي على نتائج الانتخابات.

وقال ترامب أيضا إنه مستعد لقبول نتائج الانتخابات والعمل مع الديمقراطيين. ونقلته صحيفة "نيويورك تايمز" قوله: "سنعمل مع الديمقراطيين، ونتطلع إلى العمل معهم. وربما سنتوصل إلى تفاهم ما".

وتشير التوقعات التي بثتها شبكات تلفزيونية أمريكية إلى أن الجمهوريين يتجهون لخسارة أغلبيتهم في مجلس النواب. كما خسر الحزب عدة مقاعد في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين، وقد يفقد السيطرة على هذا المجلس أيضاً.