نجم الزمالك السابق يتحدث عن صفقات الفريق المطلوبة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق الكرة بالنادي، في حاجة ماسة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، مشددًا على أن المراكز التي تحتاج دعمًا تبدأ من حراسة المرمى وحتى مركز رأس الحربة.

وقال صلاح خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة «MBC مصر 2»: «الزمالك محتاج تدعيمات بداية من الحارس، وظهير أيمن، وثنائي قلب دفاع، ومهاجم صريح، وثنائي في وسط الملعب.. مش أقل من 8 لاعبين سوبر».

وتابع: «أنا ضد فكرة التعاقد مع أي لاعب لمجرد إنه سجل هدف في الزمالك أو الأهلي، التقييم الحقيقي لازم يتم من خلال متابعة اللاعب لمدة لا تقل عن 6 شهور قبل التعاقد معه، علشان أتأكد من ثبات مستواه، لأن الزمالك محتاج لاعبين يقدروا يساعدوه مش يجربوا فيه».

وعن مركز الظهير الأيمن، قال صلاح: «محمد الشيبي لاعب بيراميدز هو الأفضل حاليًا في مصر في المركز ده، أما باقي الأسماء اللي بتتردد مؤخرًا لا تستحق المبالغ اللي بيتم الحديث عنها»، مشيرًا إلى أن أفضل اللاعبين متواجدين داخل الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا والمصري، وهذه الفرق لن تفرّط بسهولة في عناصرها الأساسية.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن رحيل عدد من اللاعبين مؤخرًا، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن الأزمات المالية وتكرار تغيير مجالس الإدارات كانت السبب الرئيسي.

وأضاف: «الزمالك مكنش عنده القدرة على تجديد عقد زيزو بسبب التأخير في التفاوض والأزمة المادية، ولو كان فيه مقابل مادي كبير كان ممكن يفضل في الفريق».