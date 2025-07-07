متحدث الصحة يحذر من كثرة تناول المشروبات الغنية بالكافيين مع ارتفاع درجات الحرارة

ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، المواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية للحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجات الحر الشديدة، وفي مقدمتها خطر الإصابة بـ "ضربات الشمس" أو "الإجهاد الحراري".

وقال "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الإجهاد الحراري يُعد المرحلة التي تسبق ضربة الشمس، ويحدث نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق المفرط والإجهاد، فيما تمثل ضربة الشمس تطورًا خطيرًا قد يهدد حياة الإنسان نتيجة عجز الجسم عن تنظيم حرارته الداخلية.

وشدد متحدث وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي أصدرتها وزارة الصحة، والتي تشمل تجنب الخروج في فترات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تساعد في تقليل الإحساس بالحرارة، بجانب شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

وأضاف أن الوزارة تحذر من تناول المشروبات التي تؤدي إلى فقدان مزيد من السوائل، مثل المشروبات السكرية والقهوة والشاي والمشروبات الغنية بالكافيين، لما لها من تأثير سلبي على توازن السوائل في الجسم.

وأكد أن الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى مرضى الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري، هم الأكثر عرضة للتأثر بموجات الحرارة المرتفعة، مطالبًا بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الفئة خلال فترات ارتفاع الحرارة.

وأشار إلى أن أعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس تتشابه في بعض العلامات مثل "التعرق الشديد، الدوخة، الصداع، الغثيان، وتسارع ضربات القلب والتنفس"، لافتا إلى أن الخطوة الأولى عند ظهور هذه الأعراض هي الانتقال إلى مكان بارد، وتبريد الجسم فورًا باستخدام الماء أو كمادات الثلج، مع التوجه إلى أقرب مستشفى في حال استمرار الأعراض.