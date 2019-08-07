نجح محمد حسن لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو للناشئين، اليوم الأربعاء، في أحراز الميدالية البرونزية ببطولة العالم، في وزن فوق 65.

وافتتح اللاعب رصيد مصر من الميداليات في البطولة التي انطلقت اليوم في أوزبكستان وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

ويرأس بعثة الفراعنة في البطولة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية، ويقود البعثة فنيًا محمود عبد الجواد ومحمود خليل ومصطفى زكي وأحمد حسن، ويمثل مصر في البطولة 10 لاعبين و10 لاعبات.

وضمت قائمة اللاعبين: "أحمد علي وزن 33 كجم، وخالد المهدي وزن 37 كجم، وكريم وائل وزن 41 كجم، ويوسف هيثم وزن 45 كجم، ومحمد أسامة وزن 49 كجم، وأحمد خالد وزن 53 كجم، وعبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم، ومحمود عادل وزن 61 كجم، وأحمد يحيى وزن 65 كجم، ومحمد حسن وزن فوق 65 كجم.

وضمت قائمة اللاعبات جنى أحمد وزن 29 كجم، وحور محمد وزن 33 كجم، وأسماء مشالي وزن 37 كجم، وجنى طارق وزن 41 كجم، وليلى شريف وزن 44 كجم، وهنا محمد وزن 47 كجم، وحنين أحمد وزن 51 كجم، وزينب محمد وزن 55 كجم، وفريدة أحمد وزن 59 كجم، وجنى وليد وزن +59 كجم.