كوريا الشمالية: التجربة الصاروخية الأحدث تحذير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن التجربتين الصاروخيتين اللتين نفذتهما بيونج يانج قبالة ساحلها الشرقي أمس، كانتا بمثابة "تحذير مناسب" للسلطات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى الساعة 0524 صباحا بالتوقيت المحلي (2024 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) والساعة 0536 صباحا، من إقليم هوانجهاي الجنوبي. وحلق المقذوفان لمسافة 450 كيلومترا قبل سقوطهما في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، بحسب قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وهذا هو الإطلاق الرابع خلال أقل من أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم كيم جونج أون أن "ما يقال إنه عمل عسكري سيكون مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية".

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت في وقت سابق في بيان نشرته الوكالة إن التجربتين رد فعل على المناورات الحالية التي تجريها القوات المسلحة الأمريكية والكورية الجنوبية.

يشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة تمنع كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ باليستية سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.