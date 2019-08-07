ارتفاع أرباح «هوست هوتيلز أند ريزوت» الأمريكية خلال الربع الثاني

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أعلنت سلسلة الفنادق والمنتجعات الأمريكية "هوست هوتيلز أند ريزورتس" يوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السلسلة خلال الربع الثاني 290 مليون دولار بما يعادل 39ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 211 مليون دولار بما يعادل 28ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 6ر2% سنويا إلى 48ر1 مليار دولار مقابل 52ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتتوقع السلسلة تحقيق أرباح تتراوح بين 28ر1 و33ر1 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي ككل في حين كانت توقعاتها السابقة تتراوح بين 82ر0 و91ر0 دولار للسهم الواحد.