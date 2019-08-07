 إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمرسى مطروح - بوابة الشروق
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إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمرسى مطروح

أحمد سباق:
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 8:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 8:02 م

قرر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمدينة مرسى مطروح طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك وفقا لشرائح المناطق وليس لكل حالة، مع مراعاة البُعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

يأتى قرار المحافظ تيسيراً على المواطنين وأهالي المحافظة فى تقنين أوضاع أراضيهم وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعى لهم، وذلك فى إطار الضوابط والشروط القانونية المسموح بها، ومراعاةً لمبررات تظلمات المواطنين على تقييمات الأسعار خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ مطروح بسرعة تشكيل اللجنة الفنية من جميع الجهات المختصة، والانتهاء منها غدا الخميس، مع إعادة تقييم الأسعار وفقا للشرائح المحددة لكل منطقة وليس لكل حالة، على أن تكون لجنة بت نهائية لتقييم الأسعار.

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