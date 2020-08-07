إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب فلسطيني (23 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بخطة الضم.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.



وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع المواقع.