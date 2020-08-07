محافظ بيروت: يمكن إعادة تشغيل مرفأ العاصمة خلال 6 أشهر

‏قال محافظ بيروت مروان عبود، إنه من الممكن إعادة استخدام مرفأ بيروت خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك شركات لبنانية قادرة على بناء مستودعات خلال فترة زمنية قليلة، وفقًا لفضائية «mtv» اللبنانية.

وكان قد اندلع حريق كبير، يوم الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، أول أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.