نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن يكون مرفأ بيروت الذي شهد انفجارًا هائلًا يوم الثلاثاء الماضي، احتوى في السابق على مخزن سلاح تابع للحزب.

وقال نقلًا عن فضائية «المنار»، التابعة لحزب الله اللبناني، مساء الجمعة: «أعلن وأؤكد نفيًا قاطعًا مطلقًا أن لا شيء لنا في المرفأ، لا مخزن سلاح ولا صاروخ ولا بندقية ولا قنبلة ولا رصاصة ولا نيترات على الإطلاق لا حاليًا ولا في الماضي ولا في المستقبل، والتحقيق غدًا يثبت».

وأضاف: «هناك وسائل إعلام لا تزال حتى الآن تتحدث عن حزب الله في موضوع المرفأ وعلى طريقة اكذب اكذب حتى يصدقك الناس»، متابعًا: «ونحن نراهن على وعي الناس، وعلى أن هذه المحطات لديها تاريخ في الكذب والتزوير وقلب الحقائق».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.