انخفاض إيرادات أوبر مع ارتفاع الطلب على خدمة توصيل الطعام

شهدت شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات انخفاضا في إيراداتها بنسبة 29 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أثر فيروس كورونا على الطلب على خدمات سيارات الأجرة.

وأعلنت الشركة يوم الخميس عن خسارة صافية قدرها 8ر1 مليار دولار للربع المنتهي في 30 يونيو، مقابل خسائر قدرها 2ر5 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي، حيث تكبدت الشركة حينها 9ر3 مليار دولار قيمة تكاليف تعويضات في هيئة أسهم .

وفي ملاحظة مشرقة للشركة، قال تقرير الأرباح إن هناك زيادة بنسبة 113 بالمئة في الحجوزات لخدمات توصيل الطعام، والتي أرجعتها أوبر إلى توجه البقاء في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا.

وتستحوذ الشركة على شركات أخرى، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على "بوستميتس"، وهي شركة أمريكية ناشئة لتوصيل الطعام.