 انخفاض إيرادات أوبر مع ارتفاع الطلب على خدمة توصيل الطعام - بوابة الشروق
الجمعة 7 أغسطس 2020 2:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

انخفاض إيرادات أوبر مع ارتفاع الطلب على خدمة توصيل الطعام

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 2:06 ص

شهدت شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات انخفاضا في إيراداتها بنسبة 29 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أثر فيروس كورونا على الطلب على خدمات سيارات الأجرة.

وأعلنت الشركة يوم الخميس عن خسارة صافية قدرها 8ر1 مليار دولار للربع المنتهي في 30 يونيو، مقابل خسائر قدرها 2ر5  مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي، حيث تكبدت الشركة حينها 9ر3 مليار دولار قيمة تكاليف تعويضات في هيئة أسهم .

وفي ملاحظة مشرقة للشركة، قال تقرير الأرباح إن هناك زيادة بنسبة 113 بالمئة في الحجوزات لخدمات توصيل الطعام، والتي أرجعتها أوبر إلى توجه البقاء في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا.

وتستحوذ الشركة على شركات أخرى،  بما في ذلك الاستحواذ الأخير على "بوستميتس"، وهي شركة أمريكية ناشئة لتوصيل الطعام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك