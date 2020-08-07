النيابة تطلب التحريات حول مصرع مصاب بكورونا بمستشفى العجمي في الإسكندرية

تم عزله ووزوجته.. وغافل الجميع وألقى بنفسه من شرفة الطابق الثالث

قررت نيابة الدخيلة الجزئية، اليوم الجمعة، إجراء تحريات المباحث حول واقعة إلقاء "عبدالله.أ.ع"، 49 عامًا، مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بنفسه من شرفة حجرته، الكائنة في الطابق الثالث، داخل مستشفى العجمي النموذجي للعزل الصحي؛ بسبب تدهور حالته الصحية، ويأسه من الشفاء.

كما أمرت النيابة، تحت إشراف محامي عام نيابات الدخيلة الكلية في الإسكندرية، بسرعة إفادتها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من جانب إدارة الطب الوقائي في التعامل مع الجثمان.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ يفيد وجود جثة لمريض مُصاب بكورونا، محل إقامته محافظة البحيرة، مُلقاة في فناء مستشفى العجمي النموذجي للعزل الصحي، غربي المحافظة.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، وفحص البلاغ، تبين أن الجثة لمريض تم حجزه هو وزوجته، لكنه غافل الجميع، وألقى بنفسه من الشرفة، رغم إغلاق كافة نوافذ وأبواب عنابر العزل، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.