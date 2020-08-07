رئيس نيجيريا يعدل قانون الشركات لتسهيل عملها بالبلاد

وقع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على تعديلات لقانون الشركات بما يسمح بتحسين سهولة ممارسة الأعمال للشركات العاملة في أكبر اقتصاد في أفريقيا.



وذكرت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة فيمي أديسينا في بيان عبر البريد الالكتروني أن القانون، الذي يعدل قواعد رئيسية تحكم أنشطة الشركات، يجعل من الأيسر والأرخص على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التسجيل والقيام بأعمالها في البلاد.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل القانون منذ أن تم سنه قبل 30 عاما.



ويخفض القانون تكاليف تأسيس الشركات ويوفر عملية الإيداع الإلكتروني، وإجراء تحويلات الكترونية للأسهم، وعقد اجتماعات إلكترونية، إلى جانب عقد اجتماعات عامة عن بعد للشركات الخاصة استجابة لجائحة مرض كوفيد-19.



ووفقا لبلومبرج فإن القانون يعزز الإفصاح الكامل للشركات عن البيانات والأوضاع المالية ويعزز حقوق الأقلية من المساهمين.