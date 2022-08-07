اتحاد الكتاب العرب يدين الاعتداء الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أدان الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب العدوان الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي لا يزال مستمرا مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعزل.

وذكر الاتحاد، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف انتهاكًا جديدًا يمثل صفعة على وجه المواثيق الدولية كافة التي اعتاد تجاهلها في ظل صمت أممي شائن على جرائمه المتوالية ضد الشعب العربي الفلسطيني الذي يطالب بحريته واستقلاله، وخلاصه من الاحتلال.

ودعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم، ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى إدانته.