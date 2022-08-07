إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز بالمنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا رصد حالات التعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية البرجاية من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بـ"عزبة أبو سويلم" التابعة لمجلس قروى البرجاية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني بحي غرب المدينة، وإيقاف حاله بناء بالمخالفة بحي شمال المدينة بالدور الثالث لمنزل داخل الحيز، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوقفت الوحدة المحلية بمركز مغاغة حالتي بناء مخالف بحي شمال المدينة عبارة عن شدات خشبية للشروع في البناء، وتم فك الشدات بالكامل ومصادرة مواد البناء.

وأزالت الوحدة المحلية بمركز ملوي 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف لمجلس قروى دروة ،وحيث تم إيقاف أعمال حفر قواعد خرسانية بدون رخصة بناء بقرية الشيخ أبو علي التابعة لمجلس قروى أبشادات، بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار من إزالة شدة خشبية مخالفة داخل الحيز العمراني بقرية شلقام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.