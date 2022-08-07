عبر أحمد سامي مدافع فريق بيراميدز عن سعادته بالتسجيل وهز شباك المقاولون العرب ومنح الفريق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري الممتاز.

وكان بيراميدز، حقق فوزا صعبا، بهدف دون مقابل، على المقاولون بالمباراة التي جمعت بينهما في الدوري المصري، مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الـ 29، على ملعب الدفاع الجوي.

وأشار سامي في تصريحاته بعد المباراة إلى أن المواجهة كانت صعبة للغاية، والانتصار كان مهما خاصة بعد الخسارة الأخيرة، وبيراميدز يطمع لمواصلة الانتصارات حتى آخر لحظة في الدوري.

ونوه أن اللاعبين يعانون من إجهاد كبير بسبب توالي المواجهات في الدوري خاصة وأنه لا يوجد فاصل زمني بين المباراة والأخرى، ومن الضروري مواصلة المشوار حتى النهاية واللاعبون تعاهدوا على الفوز ومواصلة المسيرة، ولا يعلم أحد ماذا سيحدث في المستقبل وكل شيء وارد في كرة القدم.

وأكد أن مواجهة المحلة المقبلة صعبة للغاية في ظل وضع الفريق المنافس الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ويحتاج للانتصار من أجل الخروج من دوامة الهبوط ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز وحصد النقاط الثلاث في جميع المواجهات المقبلة.

ويحتل فريق بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك متصدر جدول المسابقة المحلية.

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا، على نظيره غزل المحلة، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، في إطار مواجهات الجولة 30 من المسابقة المحلية.