 المبعوث الأممي: الوضع ما زال هشا وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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المبعوث الأممي: الوضع ما زال هشا وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار

وكالات:
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:07 م

أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما زال هشا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

وقال ويسنلاند في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل بعد أيام من الصراع".، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري

وأضاف: "أعرب عن بالغ الحزن لفقدان الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال".

وتابع: "أثني على مصر لدورها الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار والدعم القوي من قطر والولايات المتحدة وغيرها".

وأردف قوله: "الوضع لا يزال هشا للغاية، وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار".
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